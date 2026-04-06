SERIE C Successi anche per Campobasso, Livorno e Carpi Completato il turno pasquale in serie C

Verza si allarga e la mette, Casarini la tocca dentro e dopo 10 minuti il Carpi è avanti sul Pontedera. Al 27' l'azione fotocopia, stessi protagonisti, Verza che sfonda e Casarini addirittura di tacco per il 2-0 che da ossigeno al Carpi e praticamente manda in D il Pontedera. Ripresa elettrica con la gomitata di Sall che prende il rosso e di là stesso trattamento per Leo che nel finale ne dice 4 alla panchina di casa. L'1-1 tra Guidonia e Ternana non soddisfa nessuna delle 2 anche se le aiuta verso i rispettivi obiettivi. Succede tutto nell'ultimo quarto d'ora di partita. Orellana fa il prestigiatore nell'area avversaria e arma il rimorchio di Mayer portando gli ospiti avanti. Il Guidonia si salva con la gran palla di Russo a Tessiore, la difesa ternana è messa malissimo e col destro il gol che avvicina ma non chiude ancora il discorso salvezza. Salvezza che il Livorno invece si prende con l'aritmetica dopo il tris al Gubbio. La partita si indirizza nel maxi recupero del primo tempo. Minuto 48, sponda di Malagrida e patriot sganciato da Marchesi. Raddoppio che arriva subito dopo a schiantare il Gubbio. Punizione di Tosto a innescare una serie di rimpalli, quello buono è di Di Carmine. Nel finale sempre Di Carmine lavora per Bonassi che ha il tempo di prendere la mira e spedirla in buca d'angolo. Archiviato il discorso salvezza, i play off sono a 3 punti. Divertente e giusto il 2-2 tra Perugia e Next Gen. All'alba del match passa la Juve, respinge timida la difesa del Perugia, Anghelè addomestica e batte Moro. Il primo pari del Perugia arriva dall'angolo con un colpo di testa da palo-gol di Montevago. Dura poco la gioia, imbucata per Guerra sulla catena di sinistra e l'esperto attaccante riporta avanti la banda degli Under 23. Ripresa, Anghelè così su Ladinetti e l'arbitro decide di far giocare. La panchina del Perugia lo richiama all'FVS e arriva l'overrule. E' calcio di rigore, va Ladinetti per il 2-2. E' un Campobasso da altissima classifica quello che trascinato dal solito Bifulco vince sul campo di Piancastagnaio. Al 39' prima perla di giornata con Bifulco che scappa in posizione regolare e punisce con tecnica e freddezza un'uscita totalmente sconsiderata di Filippis. In pieno recupero movimento da attaccante di razza che sulla discesa di Cristallo. Bifulco si stacca dal suo marcatore e scarica dentro una doppia da quarto posto solitario.

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