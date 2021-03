SERIE C Sud Tirol – Arezzo 1-0 decide ancora Casiraghi La squadra di Vecchi continua ad inseguire il Padova capolista

Per provare ad insidiare il Padova la squadra di Vecchi non può permettersi di sbagliare queste partite, ma anche l'Arezzo se vuol salvarsi deve provare a fare punti con le squadre di vertice. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto dei padroni di casa la partita si sblocca poco dopo la mezz'ora. Perde una palla sanguinosa Iacoponi sulla trequarti, Greco per Casiraghi e destro che non lascia scampo a Sala. Prosegue il grande momento dell'ex Gubbio. Luciani dentro per Perez è la prima risposta dell'Arezzo.

E' sempre Perez il più pericoloso dei toscani, si gira in area, bravo Poluzzi a bloccare la girata del numero 27 dell'Arezzo. Il Sud Tirol riprende in mano la gara, prova a raddoppiare senza riuscirvi, poi nel finale si espone a qualche rischio, ma il risultato non cambierà più. L'arezzo nel finale resta anche in 10 espulso Cherubin. Allo stadio Druso di Bolzano, Sud Tirol batte Arezzo 1-0

