SERIE C Sud Tirol e Mantova esagerano in trasferta Travolte a domicilio Sambendettese (0-4) e Imolese (1-5)

Aver fermato la capolista Padova ha dato nuova consapevolezza al Sud Tirol e per la Samb la crisi è totale: terza sconfitta consecutiva per i marchigiani che non vincono da 6 partite. Nobile subito impegnato nel fermare Fischnaller: saranno in male e in bene decisivi. Succede al 12' che il portiere sambenedettese esca alla disperata per fermare Casiraghi. Mano fuori area con uomo lanciato a rete e in faccia a Nobile sventola rosso diretto. Samb ora solo a protezione del fortino che crolla al 41': Fischnaller di testa porta il Tirolo avanti. Pochi minuti ancora Fischnaller in anticipo di testa su Lescano e in men che non si dica al cambio cambio Bolzano è avanti di 2 gol e un uomo. In apertura di secondo tempo la chiusura definitiva delle attività sambenedettesi, uscita kamikaze di Laborda su Tait. Il portiere la lascia lì per il colpo di biliardo di Casiraghi. E al minuto 9 arriva ancora di testa l'hat-trick di Fischnaller, il man of the match si porta a casa tre punti e il pallone.

[Banner_Google_ADS]



Secondo crollo consecutivo dell'Imolese, travolta al Galli da un Mantova che pare di colpo aver rimesso tutte le cose a posto. La partita si mette benissimo per gli ospiti, difesa di casa rivedibile. Male Aurelio e malissimo Siano. Guccione apre le danze, sono passati appena 7 minuti. Non c'è la reazione auspicata, il Mantova tranquillo e autoritario mette le mani sul match, dall'angolo Checchi la tiene viva per il colpo di testa vincente di Zanandrea. Il Mantova di oggi è quello che Troise ha sognato in estate. Lombardi tampona Di Molfetta. E lo stesso Di Molfetta dal dischetto cala il tris, sono passati appena 25 minuti. Prima dell'intervallo ce ne sarebbe ancora quando Baniya sceglie bene il tempo, ma la posizione di fuorigioco seppure millimetrica non sfugge all'assistente che resta con la bandierina alta. Tutto rimandato a inizio ripresa quando Guccione crossa e nell'immobile difesa imolese Cheddira tocca di misura da pochi metri. Una punizione di Bentivegna alzata da Tosi è tutto ciò che fin lì passa il convento, poi arriva il gol più che altro per cancellar lo zero. Fa tutto Aurelio che controlla, salta un uomo e nel traffico prende l'angolo lontano. In pieno recupero arriva anche la manita di Zigoni che controlla una palla non facile e trova il tempo per fare l'1-5.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: