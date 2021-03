SERIE C Sud Tirol – Imolese 4-0. La squadra di Vecchi riapre il campionato Il ritardo tra Padova e Sud Tirol si assottiglia. Bolzanini a - 2

Il tecnico dell'Imolese Catalano chiede ai suoi di provare a giocarsi la partita e i rossoblu riusciranno a restare in corsa solo per 45 minuti. Tait dopo 8 colpisce il palo esterno. Il Sud Tirol la sblocca a 10 dal termine con una combinazione tutta di prima Voltan-Casiraghi- Voltan e gran goal dell'ex Vis Pesaro. A proposito di goal capolavoro il raddoppio è qualcosa di raro da vedere: sul traversone dalla destra Morelli aggancia palleggia e gira verso la porta. Siano si allunga ma non respinge. Raddoppio con una perla quella di Morelli. Partita chiusa già nei primi 45.

[Banner_Google_ADS]



L'Imolese prova a reagire annullato per fuorigioco un goal a Tomassini. Grossa ingenuità di Pilati che si fa superare da Casiraghi per poi metterlo giù: calcio di rigore e ammonizione per il difensore rossoblu. Lo stesso Casiraghi trasforma per il 3-0. L'Imolese nel finale colpisce anche un palo con Onisa prima di subire il poker con la volatona in contropiede di Rover. Il Sud Tirol si riavvicina sensibilmente al Padova e campionato riaperto. Al druso di Bolzano, Sud Tirol batte Imolese 4-0

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: