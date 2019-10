Sud Tirol – Modena 4-3

Realizzare 3 goal in trasferta e tornare a casa a mani vuote. Succede raramente ma in questo caso è successo al Modena al Druso di Bolzano. Sud Tirol che centra la quarta vittoria consecutiva che permette alla squadra di Vecchi di posizionarsi al secondo posto dietro al Padova in attesa del Vicenza. Doppio vantaggio Modena nel primo tempo e doppio pareggio Sud Tirol. Lo 0-1 dei canarini porta la firma di Bearzotti ben servito da Ferrario, nulla da fare per Cucchietti. Gioia che dura un amen perchè il pareggio dei padroni di casa è immediato con una perla di Morosini su calcio di punizione dai 25 metri. E su punizione arriva anche il nuovo vantaggio della squadra di Mauro Zironelli. La stoccata è di uno dei giocatori più in forma del campionato: Lorenzo de Grazia. Stessa dinamica. 120 secondi dopo la risposta dell'ex Gubbio Casiraghi. Per il nuovo pareggio.

Nella ripresa si mette in luce Petrella gran cavalcata la sua e suggerimento per Morosini. E' doppietta per uno dei più forti centrocampisti dell'intero girone. Quando Mazzocchi al minuto 74 realizza il poker per il Sud Tirol sembra fatta. Ma c'è ancora da soffrire quando Rossetti riduce le distanze a pochi minuti dalla fine. La reazione del Modena però non porta ulteriori scossoni. Al druso di Bolzano, Sud Tirol batte Modena 4-3