SERIE C Sudtirol e Legnago battono 2-0 Virtus Verona e Mantova I bolzanini sono in corsa per la B diretta, i veneti per evitare i playout.

Il Sudtirol si tiene in corsa per la B diretta liquidando 2-0 una Virtus Verona che, escluso un voglino playoff, ormai non ha più nulla da chiedere alla stagione. Gli altoatesini restano a -2 dalla capolista Padova sfondando il muro eretto da Sibi, un gatto quando Fischnaller inzucca il cross di Fabbri. Nulla può però quando è El Kaouakibi a disegnarla per la testa di Rover, con palla sotto l'incrocio. Rover a caccia di bis a inizio ripresa sulla punizione di Casiraghi prolungata da Tait, Sibi è di nuovo sul pezzo. Chi invece la sciupa è El Kaouakibi, liberatosi scambiando con Casiraghi e Fischnaller salvo poi mandare fuori di niente, una volta solo nel cuore dell'area. Errore che rischia di costare salato al 73°: De Marchi riceve da Cazzola, salta Curto in giravolta e calcia verso Polizzi, perfetto nella copertura del palo. Vittoria salvata e blindata dalla discesa capolavoro di El Kaouakibi: il marocchino fa coast to coast partendo da poco fuori la sua area e arrivando sulla linea di fondo opposta, quindi palla sul secondo palo dove Fischnaller deve solo dare il giro di chiave.

Il Legnago ha voglia di salvezza e passa 2-0 sul campo di un Mantova che sta in chiusura di playoff, ma già in fase relax. Gli ospiti salgono a -3 dalla Vis Pesaro prima delle direttamente salve e parte del merito va al portiere di casa Tosi, subito sorpreso dal destro da lontano di Ricciardi. L'estremo fa decisamente meglio respingendo in angolo Bulevardi. A mandarlo in porta è Laurenti, che fa lo stesso con Grandolfo – che tira tanto male da sfiorare l'assist per Chakir – e poi fa da solo dal limite, senza fortuna. Guccione sfiora la perla in bicicletta su assist di Cheddira, poi di nuovo Legnago. Girgi sfonda centralmente e all'ultimo s'infrange su Tosi, poi il suicidio virgiliano: pasticcio Guccione-Panizzi, Grandolfo la prende, supera Gerbaudo e raddoppia, sfruttando la papera di Tosi. Il Mantova comunque non s'arrende e dopo il piatto rugbystico di Ganz – trovato sul dischetto dallo spunto di Cheddira – al 95° accorcerebbe con Bianchi, che però, sulla torre di Zibert, è in fuorigioco. Nel mezzo, Grandolfo e Buric hanno il pallone del tris: il primo è deviato in angolo da Checchi, il secondo subisce la stessa sorte, ma causa tuffo di Tosi.



