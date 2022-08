SERIE B Sudtirol, esonerato Zauli

Lamberto Zauli non è più l'allenatore del Sudtirol, squadra appena promossa in Serie B, a causa di “visioni sportive diverse” come specificato nel comunicato. La guida tecnica è stata temporaneamente affidata al vice Leandro Greco.

