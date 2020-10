SERIE C Sudtirol facile sulla Fermana: 3-0 Beccaro, El Kaouakibi e Casiraghi tengono in vetta gli altoatesini, marchigiani ancora a zero.

Al Turina troppa storia non ce n'è, tanto che al Sudtirol basta una mezz'ora per liquidare la Fermana. Il finale dice 3-0 e le due squadre si mantengono agli estremi della classifica: gli altoatesini a punteggio pieno, i marchigiani a zero sia nei punti che nelle reti segnate.



Nei padroni di casa assist e gol per El Kaouakibi, sul pezzo già al 5°: il suo traversone da destra trova l'inzuccata di Beccaro, Ginestra s'addormenta sul suo palo e la gara si sblocca. L'estremo ospite è più attento sul tentativo da lontano di Casiraghi, sugli sviluppi del corner seguente combinazione Casiraghi-Curto e palla a Fischnaller, impreciso nel tentativo di piazzarla. Subito dopo il raddoppio, coi soliti coinvolti: angolo di Casiraghi prolungato da Fischnaller e colpo di testa solitario e vincente di El Kaouakibi, con Ginestra abbandonato e immobile.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Si va alla ripresa, ma la sostanza è sempre la stessa: Greco recupera e Casiraghi avvia il contropiede di Rover che si fa mezzo campo palla al piede, ignora il liberissimo Fischnaller e spara il diagonale, mancando di poco l'angolo basso. Storia simile qualche minuto più tardi: sempre Casiraghi ad avviare la fuga verso la porta di Rover, Ginestra stavolta gli si oppone in uscita e Scrosta è provvidenziale nel negare a Fischnaller un facile tap-in.

Per mettere il sigillo ci vuole Casiraghi, sulla cui punizione da posizione defilata c'è il velo di Vinetot a ingannare Ginestra, cui non resta che capitolare ancora. Il finale è giusto per l'orgoglio fermano: Poluzzi sfiora alto la punizione da fuori di Bigica, sullo sviluppo Demirovic crossa e Cognigni gira in gol, ma è fuorigioco e dunque niente. Infine slalom di Iotti e appoggio per il tiro di Palmieri, Cognigni non riesce a metterci il piede e altro non c'è.



I più letti della settimana: