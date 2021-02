Sudtirol sempre capolista, 4-2 al Matelica

Sudtirol - Matelica

Si allunga la striscia di risultati della capolista Sudtirol che supera 4-2 il Matelica. Inizia bene la partita dei padroni di casa che alla prima occasione passano in vantaggio. Punizione dal limite di Voltan, la palla passa in mezzo alla barriera e l'ex Reggiana segna il primo gol con la maglia del Sudtirol. Nel primo tempo la partita resta molto aperta con opportunità da una parte e dall'altra, ma all'intervallo è solo 1-0 per la squadra di Stefano Vecchi.



Nella ripresa il Sudtirol raddoppia dopo 15 minuti con una prodezza di Beccaro. La conclusione da fuori del centrocampista batte Cardinali. Un grandissimo gol che sembra mettere già al sicuro il risultato. Cinque minuti più tardi è partita in ghiaccio per il Sudtirol con il tris di Marchi. Tait mette un bel cross dalla destra su un pallone recuperato. Marchi anticipa il diretto avversario e supera di testa Cardinali. Partita di fatto chiusa, anche se il Matelica sfrutta un'intuizione di Leonetti per accorciare. Parte tutto dal numero 10 marchigiano, che da il via all'azione che porta lo stesso giocatore a concludere da dentro l'area e ridurre lo svantaggio. La possibilità che il Matelica possa rientrare in partita dura appena 1 minuto perché il Sudtirol rimette tre gol di vantaggio nel punteggio. Karic raccoglie una respinta sul tiro di Fischnaller e da dentro l'area firma il 4-1. Il Matelica dimezza lo svantaggio nel recupero con Leonetti. Il numero 10 ospite firma la personale doppietta, il Sudtirol vince 4-2 e si conferma in testa al campionato di serie C.