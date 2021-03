SERIE C Super Matelica, Padova travolto 4-1: si riapre la lotta per la B Uno straordinario Moretti trascina i marchigiani verso il poker di successi filati.

Per rimettere in gioco il campionato ci voleva una variabile impazzita e in questo momento nulla, nel Girone B, è più pazzo del Matelica. Dopo la manita al Legnago arriva il 4-1 sul Padova capolista, imbattuto da 12 turni eppure incapace di arginare i marchigiani, che fanno poker di successi consecutivi. E ora, in cima, la classifica è davvero corta: Sudtirol e Perugia vincono e sono rispettivamente a -2 e -4 dal Padova, con gli umbri che, oltretutto, hanno pure una gara in meno.

Il matador della capolista è Moretti, migliore in campo, autore di una tripletta e apripista dei suoi al 18°. Nasce tutto da Di Renzo, che strappa il pallone a Chiricò, parte in fascia e lancia in porta il suo attaccante, agevolato ulteriormente dallo scivolone di Gasbarro. Tempo 1' e Bordo lancia di prima ancora per Moretti, Rossettini gli frana addosso ed è giallo e rigore, nonostante il fallo, probabilmente, cominci fuori area. Dal dischetto Leonetti fa doppia cifra personale di reti, con Vannucchi che riesce solo a intuire il lato.

Padova alle corde e Matelica che in campo aperto sfonda a volontà: Moretti parte di nuovo e incrocia, Gasbarro sfiora ed è solo angolo. Mira totalmente sbilenca invece per Calcagni, partito in incursione centrale. Preso a pallonate per tutto il primo tempo, con la ripresa il Padova torna subito in corsa: Chiricò riceve da Ronaldo, manda a spasso Di Renzo e smarca Biasci per la girata dell'accorcio. È ancora il 48°, ma tempo 4' e i propositi di rimonta sono già in fumo: Rossettini completa una giornata tremenda con un'altra spinta al limite sull'ennesima fuga di Moretti, per lui è il secondo giallo identico e i biancoscudati sono in 10.

La pietra tombale sulla sfida arriva allo scoccare del 61°: Mbaye di prima per il capolavoro di Moretti, che gira attorno a Della Latta e tocca per la doppietta. Che diventa subito tripletta: Calcagni per Volpicelli che rientra sul mancino e calcia, Vannucchi respinge male e per il solito Moretti il poker è una formalità. Il Padova prova almeno a salvare la faccia, ma non ha fortuna né sul colpo di testa di Paponi, servito da Chiricò, né con la bicicletta di Biasci, imbeccato dal traversone di Mandorlini.

