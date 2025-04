Super Nanni fa volare la Torres

La Torres blinda il discorso terzo posto grazie alla prima doppietta di Nicola Nanni in serie C. Momento di grande spolvero per l'attaccante sammarinese al terzo centro nelle ultime due partite. Carpi battuto e comunque salvo che regge un tempo, poi Scotto col destro disegna la parabola perfetta per aprire i giochi. Il raddoppio invece è propiziato da un brutta errore di Panelli che se la fa rubare dal solito Scotto bravo a vedere Nanni staccato sul secondo palo. 2-0. Sembra fatta, ma la Torres si complica tremendamente la vita. Lancio lungo, lettura terribile di Zaccagno, palla che resta a disposizione del piede educato di Cortesi bravo a convertire. Tutto in un minuto, poi il Carpi riesce anche a riprenderla. Sul cross Fabiani entra un po' così e finisce col favorire Saporetti per il 2-2. Ma a 7 dal novantesimo è una magia di Nicola Nanni a far esplodere il Vanni Sanna. Il sammarinese riceve, nasconde il pallone a mezza difesa e riporta Sassari avanti. Match blindato poi dall'assolo di Varela che prima mette in crisi la retroguardia ospite e poi attende il rimorchio vincente di Guiebre. Pareggio per 1-1 al Benelli tra Vis e Spal. Pesaro si gioca il sesto posto col Pineto e va avanti subito. Palla imperdonabile persa da El Kaddouri e Paganini prima la recupera poi spacca la porta. Estensi che non meritano di perdere, Molina fermato sulla linea. I ragazzi di Francesco Baldini trovano il pari nel finale con Nador, ma l'1-1 non cambia molto. La salvezza, Ferrara, dovrà giocarsela ai playout.