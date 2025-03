Super Pineto, tre squilli a Campobasso (1-3)

Fresco, concreto, determinato, il Pineto passa con autorevolezza al Molinari e riporta il Campobasso tra paure e tentennamenti dimenticati da un paio di partite. Fin dall'inizio sono gli ospiti ad andare più e meglio, Germinario recupera palla e mette Schirone in grado di colpire: il centrocampista colpisce si, prima un difensore e poi la traversa, quindi a convertire ci va Gambale di rimorchio. Colpiti a freddo i padroni di casa hanno una reazione di pancia e poco lucida, comunque alzano il baricentro e fanno sentire la loro pressione fino ad arrivare al pari. Cross di Martina e per quanto bene stacca Pierno, tanto male ci va Tonti. Il nuovo equilibrio non porta nuovi scenari anche perché dura pochissimo. Cinque minuti e ci risiamo: Schirone fa tutto lui, porta palla, guarda e la mette in buca d'angolo. Ripresa, il Campobasso per provarci ci prova e va anche vicino a riprenderla ancora. Bifulco da solo, Tonti fa il portiere da Hockey e ci mette il piede. Ancora più d'istitinto si salva il portiere del Pineto quando chiude le gambe sulla forbice di D'Angelo. Spingono i molisani, ma sono solo mischie. Di Nardo con la bicicletta alla Chimeti, bene il gesto, ma la palla esce centrale. E gli ultimi assalti, recupero compreso, vengono vanificati dal tris ospite. Pellegrino ruba a Forte, riparte e col sinistro a giro aggrappa il Pineto all'ottavo posto.