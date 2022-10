Super Zaccagno a Siena, il Rimini guadagna un punto

La squadra del tecnico Marco Gaburro pareggia e porta a quattro, i risultati utili di fila, grazie anche alla super prova del suo portiere Zaccagno. La prima occasione della partita arriva dopo 50 secondi ed è per i padroni di casa, il colpo di testa di Favalli non va lontano dall'incrocio dei pali. Ancora i toscano, ancora con un colpo di testa, questa volta di Paloschi da posizione defilata, l'ex Spal manda di poco sul fondo. Al 25' migliora la mira del Siena, sempre di testa, in tuffo questa volta con Buglio, Zaccagno respinge, ma sarebbe stato comunque fuorigioco. I bianconeri spingono e ci provano ancora al 28' con Buglio che prova a girare il cross dalla sinistra senza trovare lo specchio di porta. Dall'altra parte il Rimini è su questa azione da calcio d'angolo, con Santini che salta bene in anticipo, ma trova solo un altro corner. Al 36' Haveri è libero di colpire di testa, palla sotto le gambe di Lanni, ma il direttore di gara annulla tutto per un fallo a centro area. Nella ripresa si scalda la partita per questo episodio, alla fine viene espulso il vice allenatore del Rimini D'Alterio per proteste.

Un minuto dopo Zaccagno salva i romagnoli quando Favalli si trova davanti al portiere del Rimini e calcia a botta sicura. Portiere del Rimini straordinario al 64' quando sulla conclusione deviata di Raimo, Zaccagno ha il riflesso per andare a deviare un pallone destinato in rete. Il Siena diventa padrone del campo e dove non arriva Zaccagno manca la precisione dei bianconeri, Paloschi manda alto da buona posizione. Il portiere del Rimini è il migliore in campo. Al 77' altra parata sul colpo di testa di Silvestri a salvare il punto. Zaccagno è l'assoluto protagonista della partita con altre due parate incredibili nella stessa azione, prima su Meli. Poi l'azione prosegue con Favalli che calcia a botta sicura, ma Zaccagno è insuperabile. Al fischio finale è un punto guadagnato per il Rimini che deve ringraziare il suo portiere.