Supercoppa al via: prima semifinale Inter-Atalanta

Stasera a Riad prima semifinale della Supercoppa italiana, tra Inter e Atalanta. Poi domani c'è Juventus-Milan.

Per la quinta volta sarà l'Arabia Saudita ad ospitare l'evento con la formula della “Final Four” importata dalla Spagna. Inter, Atalanta, Juventus e Milan sono volate verso la capitale per sfidarsi in quella che sarà l'edizione numero 37. Ai nerazzurri campioni d'Italia e ai bianconeri vincitori della Coppa Italia si aggiungono, quindi, il Milan secondo in campionato e l'Atalanta finalista della coppa nazionale. Si parte alle 20 con il derby “cromatico”. Inter-Atalanta promette spettacolo.

Chi vince attenderà nella finalissima di lunedi 6 una tra Juventus e Milan, l'altra semifinale in programma venerdì 3 sempre alle 20, sempre a Riad.