Supercoppa europea: il Liverpool trionfa ai rigori

La Supercoppa europea la solleva il Liverpool, in uno show lunghissimo, in cui il Chelsea ha ceduto solo al rigore fatale. Ma a Istanbul un altro nome viene scritto nell'albo dei vincitori. Stephanie Frappart del resto lo aveva detto, non avrebbe avuto paura: e così è stato, perché la prima donna arbitro in una finale top al maschile non si è fatta intimidire da due squadre tanto blasonate, non ha avuto incertezze sulle incursioni di Firmino, e complice il gioco all'inglese, alla fine ha estratto tre cartellini gialli e fischiato un rigore importante, che ha riportato ancora una volta il match in parità. Una gara che ha vissuto alterni cambiamenti di fronte: più incisivo il Chelsea nei primi 45', cresciuto il Liverpool nella ripresa grazie all'inserimento di Firmino. In novanta minuti è stato infatti un gol per parte. I Blues sono passati in vantaggio nel primo tempo con Giroud, poi i gol di Mané al 48' e nella ripresa hanno portato avanti i Reds, fino al 2-2 dell'ex Napoli Jorginho. La partita si decide quindi ai rigori, con il 7-6 finale.