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Supercoppa europea: la Uefa sceglie Omar Artan, l'arbitro respinto dagli Stati Uniti

Il somalo, che avrebbe dovuto dirigere alcune gare dei Mondiali ma è stato rimpatriato, condurrà la sfida tra Psg e Aston Villa

11 giu 2026
Foto: Uefa
Foto: Uefa

Omar Artan arbitrerà la Supercoppa Uefa. Dopo essere stato respinto dagli Stati Uniti al proprio arrivo nel Paese, dove avrebbero dovuto dirigere degli incontri nel Mondiale in partenza stasera, l'arbitro somalo è stato scelto dalla Uefa per condurre l'incontro tra Psg e Aston Villa, vincitrici di Champions League ed Europa League.

Una decisione quanto mai significativa, quella presa dall'organo che amministra il calcio europeo, di rottura con la criticatissima gestione di Stati Uniti e Fifa nei confronti dell'evento sportivo più atteso dell'anno. La Supercoppa europea si giocherà il 12 agosto a Salisburgo e la designazione di Artan è arrivata dopo una serie di colloqui tra la Uefa l'omologa africana, la Caf, svoltisi molto rapidamente.

Artan, eletto miglior arbitro africano del 2015, è nelle liste Fifa dal 2018 e aveva diretto anche la finale di ritorno della Caf Champions League appena terminata. "La decisione di nominare Artan per la partita di Supercoppa Uefa è stata presa nell'ambito del Memorandum di intesa (“MoU”) recentemente firmato da Uefa e Caf per promuovere la cooperazione in molti ambiti, tra cui quello arbitrale - si legge sul sito della Federazione europea -. Uefa e Caf sono unite da un impegno comune verso lo sviluppo del calcio a tutti i livelli e la promozione dei valori fondamentali di unità, uguaglianza e non discriminazione".




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