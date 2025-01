RIAD Supercoppa: Inter prima finalista, attende la vincente tra Juventus e Milan I nerazzurri volano in finale di Supercoppa italiana nel segno di Dumfries, la cui doppietta nella ripresa manda ko l'Atalanta nella prima semifinale

Supercoppa: Inter prima finalista, attende la vincente tra Juventus e Milan.

A Riad, l'Inter batte l'Atalanta 2-0 (0-0) e va in finale di Supercoppa italiana. La squadra di Simone Inzaghi affronterà la vincente dell'altra semifinale, Juventus-Milan, in campo questa sera. A decidere la partita la doppietta di Dumfries, nel secondo tempo.

"Siamo stati bravissimi e non c'è stata partita contro un avversario di assoluto valore. L'Inter ha approcciato i due tempi da grande squadra per andare a prenderci questa finale con una partita di grande concentrazione e tecnica. Abbiamo creato tantissimo contro l'Atalanta come mai prima d'ora, Carnesecchi ha fatto tantissimi interventi decisivi e non siamo riusciti a fare il terzo gol". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, dopo la vittoria.

