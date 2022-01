Supercoppa Italia: niente rinvio, si gioca il 12 gennaio

Tutto confermato per la finale di Supercoppa Italiana. La Lega calcio ha deciso di non concedere il rinvio richiesto da Inter e Juventus per la situazione legata al Covid. Quindi il prossimo 12 gennaio al Meazza le squadre di Inzaghi e Allegri scenderanno regolarmente in campo.

