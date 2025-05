Supercoppa italiana, anche nel 2026 quattro squadre e partite in Arabia Milan, Bologna e, con ogni probabilità, Inter e Napoli si sfideranno a inizio anno in terra saudita. L'annuncio dell'Ad della Serie A

Supercoppa italiana, anche nel 2026 quattro squadre e partite in Arabia.

La Supercoppa italiana avrà quattro partecipanti anche nell'edizione 2026 e pure il prossimo anno si disputerà in Arabia Saudita. Lo ha annunciato l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, dopo aver ricevuto la conferma dagli organizzatori arabi dell'intenzione di ospitare ancora il torneo. Sicure di partecipare sono già Milan e Bologna, che il 14 maggio disputeranno la finale di Coppa Italia, si attende solo la matematica per avere la certezza che Napoli e Inter, in lotta per lo scudetto, saranno le due partecipanti espresse dalla Serie A. L'accordo con gli arabi, firmato nel 2023, prevede che si giochino in Arabia quattro delle sei edizioni della Supercoppa successive alla firma.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: