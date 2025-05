Supercoppa: L'Entella regina della serie C

Solo una vittoria garantiva alla squadra di Fabio Gallo la vitoria della Supercoppa e così è stato. Il Padova non ha saputo amministrare il doppio risultato favorevole, sarebbe bastato anche il pareggio ai biancoscudati per il “doublete”. Andando con ordine subito pericolosa l'Entella con la stoccata di Franzoni, respinta in corner da Voltan. È l'Entella a fare la partita lo scambio a centrocampo porta Portanova alla conclusione che centra base del palo. Il Padova resta in piedi solo per gli errori sotto porta di un Entella scatenata ci sono altre due grandi occasioni da gol non sfruttate dai liguri in un primo tempo, dominato. Al tiro senza trovare il gol i vari Karic, Franzoni, Guiu, ma si resta sullo 0-0. Nella ripresa la musica non cambia tocca a Fall impegnare Voltan. Per vedere il Padova occorre attende 70 minuti, prima una conclusione errata, poi è il numero 1 dell'Entella Syaulis a rispondere alla grande ad una chiamata di Cretella. Quando tutto lasciava pensare che il pareggio avrebbe premiato il Padova. Arriva la giocata di Franzoni che ribalta tutto, destro efficace e i liguri sbloccano. Casarotto in contropiede e a porta vuota divora lo 0-2 ma sarebbe stato forse troppo, e va bene così. Allo stadio Euganeo di Padova, Entella batte Padova 1-0, la squadra di Gallo vince la Supercoppa di Serie C e dopo il Cesena vincitore lo scorso anno, iscrive il proprio nome nell'albo d'oro di questa competizione.