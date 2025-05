SERIE C SUPERCOPPA Supercoppa Serie C: Entella – Avellino 1-1 Il pareggio non basta all'Avellino che aveva già perso con il Padova. Per alzare la Supercoppa i liguri devono andare a vincere a Padova nell'ultima giornata

Botta e risposta tutto nel primo tempo tra Entella e Avellino, il gol di Di Noia vale da solo il prezzo del biglietto, sulla doppia deviazione della difesa dell'Avellino, il centrocampista si coordina come meglio non avrebbe potuto, sinistro micidiale che va a morire nell'angolino. Insistono i liguri Karic dal limite dopo azione d'angolo il destro è deviato in angolo da l'ex Gubbio Iannarilli. Sempre Entella, in questo caso velocissima ripartenza di Guiu che dopo 50 metri palla al piede lascia partire la conclusione a fil di palo. Dal possibile 2-0 si passa al'1-1 quando è Lescano a risolvere in mischia la solita palla inattiva. Ripresa, Di Noia tra i migliori in campo se non il migliore, pesca Franzoni solo in area, colpo di testa e palla che colpisce il palo est. rno. Ancora la squadra che ha vinto il Girone B, con Karic, destro potente Iannarilli sempre attento. Dall'altra parte Palumbo pesca Lescano in area di rigore, l'attaccante salta il difensore e va al tiro trovando l'ottima respinta di Siaulys. Gli ultimi attacchi non cambiano la sostanza. Allo Stadio Comunale di Chiavari, Entella – Avellino 1-1, in classifica Padova 3 Entella e Avellino 1. Per vincere la Supercoppa nell'ultima giornata il Padova contro l'Entella gioca per due risultati su 3. Gli irpini con un punto in due partite chiudono qui la stagione.

