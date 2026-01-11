TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:23 Proteste in Iran, centinaia di vittime, oltre 10mila arresti. Internet bloccato da più di 60 ore 19:20 Ingenito: "Grande primo tempo ma non è bastato". Fucili: "Non penso sia ancora corsa a quattro. L'Atletico Ascoli mi ha fatto una grande impressione" 19:07 Augustin: "Dobbiamo imparare ad essere più cinici". Di Renzo: "Averla pareggiata prima dell'intervallo è stato molto importante" 18:51 Rimini, presidio a sostegno della rivolta iraniana in piazza Cavour 17:59 Al San Marino non basta un ottimo primo tempo, passa l'Aquila 1-3 17:23 Dakar, tappa 7: successi per Ekstrom e Benavides, Al-Attiyah e Sanders ancora in vetta alle classifiche 17:02 La Segreteria al Territorio elenca interventi effettuati, vicini alla conclusione e opere pubbliche future 16:58 La Polonia conquista la United Cup 16:42 La Pallacanestro Titano cede 53-47 a Fossombrone 16:19 Energie Rinnovabili: San Marino all'Assemblea Irena
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Supercoppa Women: un altro trofeo per la Juventus di Chiara Beccari

L'attaccante italo/sammarinese in campo nella finale vinta a Pescara contro la Roma.

di Elia Gorini
11 gen 2026
La Juventus festeggia la vittoria della Supercoppa Women nella finale vinta contro la Roma 2-1. (Foto: FIGC)
La Juventus festeggia la vittoria della Supercoppa Women nella finale vinta contro la Roma 2-1. (Foto: FIGC)

Un successo in rimonta per la Juventus nella finale di Supercoppa Women giocata a Pescara contro la Roma. Le bianconere vincono 2-1 grazie alle reti di Vangsgaard e Girelli che ribaltano il vantaggio giallorosso di Giugliano. Per la Juventus è il quinto successo nell'albo d'oro del trofeo guidato dalla Torres con sette. Un altro bel risultato anche per Chiara Beccari. L'attaccante italo/sammarinese, partita titolare, è rimasta in campo per 89 minuti. Per la calciatrice, cresciuta nel settore giovanile della Federazione Sammarinese, è il sesto trofeo con la Juventus, dopo 2 scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio