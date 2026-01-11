CALCIO FEMMINILE Supercoppa Women: un altro trofeo per la Juventus di Chiara Beccari L'attaccante italo/sammarinese in campo nella finale vinta a Pescara contro la Roma.

Un successo in rimonta per la Juventus nella finale di Supercoppa Women giocata a Pescara contro la Roma. Le bianconere vincono 2-1 grazie alle reti di Vangsgaard e Girelli che ribaltano il vantaggio giallorosso di Giugliano. Per la Juventus è il quinto successo nell'albo d'oro del trofeo guidato dalla Torres con sette. Un altro bel risultato anche per Chiara Beccari. L'attaccante italo/sammarinese, partita titolare, è rimasta in campo per 89 minuti. Per la calciatrice, cresciuta nel settore giovanile della Federazione Sammarinese, è il sesto trofeo con la Juventus, dopo 2 scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa.

