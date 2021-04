Superlega, il presidente UEFA Ceferin: "Uno sputo in faccia a chi ama il calcio"

Ieri a mezzanotte 12 club fondatori – tra cui le italiane Juventus, Milan ed Inter – sono usciti allo scoperto annunciando l'accordo per la nascita della Superlega, una nuova competizione europea, privata e a numero chiuso. L'obiettivo di queste squadre è partire già ad agosto con la prima edizione. 20 squadre divise in due gironi da 10: 15 saranno Club Fondatori, le altre 5 ad “inviti” e che verranno selezionate ogni anno in base ai risultati conseguiti. Poi il via alla fase ad eliminazione diretta partendo dai quarti e arrivando alla finale in gara secca. Durissima la reazione di UEFA, FIFA, ECA e Federazioni Nazionali con la minaccia di un'esclusione dalle competizioni oltre ad una causa milionaria contro tutti i club che hanno aderito al progetto. Tra le altre conseguenze anche l'esclusione dei giocatori della Superlega alle Nazionali.

Nel video le parole di Aleksander Ceferin, presidente UEFA