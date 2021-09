Superlega: la Uefa annulla il procedimento contro Juve, Real Madrid e Barcellona

La Uefa cancella i procedimenti disciplinari nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona per il caso della Superlega. I 3 club sono rimasti gli unici a sostenere l'iniziativa. In una nota, la Uefa ha annunciato l'eliminazione di ogni indagine a loro carico: “A seguito della sospensione dei procedimenti nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid, nella vicenda relativa a una potenziale violazione del quadro normativo Uefa in relazione alla cosiddetta SuperLeague, la Corte d'Appello Uefa ha dichiarato nullo il procedimento, come se lo stesso non fosse mai stato aperto", La decisione è evidentemente una mossa decisa per rispettare il dettato del tribunale spagnolo perchè altrimenti la Uefa avrebbe rischiato un'incriminazione per mancata obbedienza all'autorità giudiziaria, con conseguenti sanzioni pecuniarie.