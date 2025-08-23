Svelato il teatro del sorteggio della Coppa del Mondo 2026

Venerdì 5 dicembre 2025, il mondo scoprirà le partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026, con tutti gli occhi puntati sul Kennedy Center di Washington teatro del sorteggio. Come annunciato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e dal Presidente della FIFA Gianni Infantino, il Kennedy Center sarà il luogo prescelto per ospitare dirigenti delle squadre, ambasciatori, giornalisti, che si riuniranno, in occasione di una delle tappe principali del percorso verso la Coppa del Mondo.
Il Kennedy Center è il centro culturale nazionale americano dedicato al Presidente John Fitzgerald Kennedy, edificio che attrae milioni di visitatori ogni anno con oltre duemila spettacoli, eventi e mostre.
A dicembre, l'iconico trofeo della Coppa del Mondo FIFA brillerà luminoso presso la sede, mentre le qualificate alla fase finale della Coppa del Mondo, scopriranno i loro prossimi passi nel percorso per sollevare il trofeo al New Jersey Stadium. Finale domenica 19 luglio 2026.