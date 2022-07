Svezia e Olanda staccano il pass per i quarti

Tutto come da pronostico sull'erba di Leigh e Sheffield. Il girone C si è chiuso con Svezia e Olanda, senza dubbio le più forti del girone, che passano ai quarti di finale. A spianare la strada al successo delle ragazze di Peter Gerhardsson, la doppietta di Filippa Angeldahl: poi, dopo l'autorete di Carole Costa nel settimo minuto di recupero del primo tempo, nella ripresa ci ha pensato la neomilanista Asllani a trasformare un calcio di rigore, prima del quinto gol di Stina Blackstenius. La Svezia giocherà il quarto di finale venerdì 22 luglio alle ore 21 contro la seconda classificata dal girone D, che potrebbe essere l’Italia, se le azzurre domani riuscissero a ottenere la qualificazione ai quarti.

L'Olanda fatica un po' ma alla fine batte 4-1 la Svizzera. Nel primo tempo, sul contatto tra il portiere svizzero Thalmann e la nuova attaccante della Juventus Beerensteyn, l'arbitro aveva inizialmente concesso il rigore, annullato poi dopo il richiamo del Var. Il vantaggio è arrivato a inizio ripresa grazie a un'autorete di Crnogorcevic, con la Svizzera che ha risposto con Reuteler. Nei minuti finali, dopo che Van Domselaar aveva blindato la porta olandese, due gol di Leuchter e uno di Pelova hanno consegnato la vittoria alle Oranje, che però non sono bastati per cambiare le gerarchie in testa al girone. L'Olanda dovrà vedersela con la Francia nel quarto di finale in programma sabato 23 luglio, alle ore 21, per una sfida che vale quasi una finale anticipata.