EUROPEO 2022 Svezia in semifinale, Belgio ko nel recupero Sembrant firma l'1-0 al 92°, per le scandinave ora c'è l'Inghilterra.

Si decide nel 2° dei 3' di recupero il passaggio alle semifinali della Svezia: angolo di Asllani, nel mucchione Evrard non trova la presa in uscita e sul rimbalzo Bjorn carica di prima intenzione, il portiere respinge come può ma non basta per evitare la stoccata ravvicinata di Sembrant. È l'1-0 che elimina il Belgio e manda avanti le scandinave, attese in semifinale dall'Inghilterra. Ora resta solo da capire l'avversaria della Germania, che uscirà da Francia-Olanda di stasera.

La rete di Sembrant decide un quarto povero di emozioni, che sembrava dirigersi placidamente verso il supplementare. Invece si va diretti col passaggio del turno della testa di serie, come già avvenuto nei due incontri precedenti. L'unica eventuale sorpresa passa dall'Olanda, impegnata contro la vincitrice del girone dell'Italia, ossia la Francia.

Per la Svezia – impostasi nel Gruppo C per differenza reti proprio sulle orange – è il 9° accesso alle semifinali, su 13 edizioni dell'Europeo. Nella metà dei casi le scandinave sono arriva a giocarsi il titolo, conquistandolo però soltanto in un'occasione, nel 1984. Era la prima edizione in assoluto e fu vittoria ai rigori contro quello che sarà il suo prossimo avversario, l'Inghilterra, e chissà che non sia di buon auspicio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: