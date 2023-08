MONDIALI FEMMINILI NUOVA ZELANDA Svezia sul terzo gradino podio, in attesa dell'ultimo atto tra Spagna – Inghilterra La Svezia batte 2-0 l'Australia e ottiene il terzo posto nel Mondiale di calcio femminile

Svezia sul terzo gradino podio, in attesa dell'ultimo atto tra Spagna – Inghilterra.

È la terza volta che la Svezia chiude il Mondiale al terzo posto. La vittoria sull'Australia permette loro di aggiornare il medagliere del mondiale femminile che per la Svezia dice : tre bronzi e un argento. Partita combattuta con l'Australia e sbloccata solo da un calcio di rigore accordato dal Var: sul cross di Asslani, Rolfo di testa colpisce la traversa, ad essere punito è il precedente contatto tra Hunt e Blackstenius. Rigore trasformato da Fridolina Rolfo. Il raddoppio è di Asslani con un destro violento dalla media distanza. Svezia batte Australia 2-0. Svezia al terzo posto di questi mondiali, domani la finalissima Spagna – Inghilterra, per entrambe sarà la prima volta di un albo d'oro che vede gli Stati Uniti vincitori di quattro delle otto edizioni fin qui disputate, Germania due volte campione, una per Norvegia e Giappone.

