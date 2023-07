MONDIALI FEMMINILI Svizzera e Norvegia agli ottavi, la Colombia batte la Germania al 97' Ai Mondiali Femminili di Australia e Nuova Zelanda, Svizzera e Norvegia staccano il pass per gli ottavi di finale. Nel Gruppo H la Colombia beffa la Germania che ora si dovrà giocare la qualificazione con il Marocco.

Svizzera e Norvegia agli ottavi, la Colombia batte la Germania al 97'.

Il Gruppo A ha emesso i suoi verdetti. Ed è amaro per le padrone di casa della Nuova Zelanda, a cui non basta lo 0-0 con la Svizzera per andare agli ottavi di finale. Al contrario è un pareggio d'oro per le elvetiche che chiudono il girone al 1° posto con 5 punti. Eppure sono proprio le ragazze allenate dalla ceca Klimkova a provarci di più nei 90 minuti: i sogni qualificazione si infrangono però sul palo colpito da Hand, con Thalmann che nulla avrebbe potuto. Nuova Zelanda fuori per la differenza reti perché - nell'altra sfida - la Norvegia esagera contro le Filippine andando a prendersi di forza la seconda posizione. Le scandinave, già campionesse del mondo nel 1995, vincono 6-0 e aprono le marcature già al 6': Haug si coordina alla perfezione con il mancino e stappa immediatamente il match. Passano solo 11 minuti e la centrocampista della Roma si ripete con un bel colpo di testa, siglando la doppietta personale. Il tris arriva grazie a Caroline Hansen, grande protagonista del Barcellona campione d'Europa: botta da fuori e sfera all'angolino, dove McDaniel non può arrivare. Nella ripresa la Norvegia non si ferma: sfortunato autogol di Barker per il 4-0, poi Guro Reiten trasforma il rigore della “manita”. Filippine che restano anche in 10 per il rosso ad Harrison, in pieno recupero arriva il definitivo 6-0 ancora con Haug che fa tripletta con un'altra incornata. La 22 si porta a casa il pallone e la Norvegia festeggia.

Si deciderà all'ultima giornata invece il destino del Gruppo H. Continua a crederci il Marocco che, dopo il pesante 6-0 con la Germania, si riscatta e batte di misura la Corea del Sud con il colpo di testa in tuffo di Jraidi in apertura. Succede di tutto – e tutto nella ripresa – tra Germania e Colombia: le “Cafeteras” la sbloccano con la magia di Linda Caicedo. L'attaccante del Real Madrid, classe 2005, passa in mezzo a 2 e la mette proprio sotto l'incrocio dei pali. All'89' le tedesche tornano in quota con il penalty realizzato da capitan Popp. Vengono poi assegnati ben 6 minuti di recupero e, all'ultimo respiro, Vanegas sale in cielo e fa 2-1. Colombia a un passo dagli ottavi, la Germania dovrà sudarsela fino alla fine.

