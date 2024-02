SERIE C Sylla-Lewis e il Perugia archivia la pratica Juventus Next Gen

Il Perugia interrompe la striscia di risultati utili della Juventus Next Gen. Il Grifone si dimostra una sentenza al Curi e vince 2-0. Dopo un primo tempo con qualche timida occasione da una parte e dall'altra, gli uomini di Formisano la sbloccano in chiusura: Matos imbuca per Sylla che si gira su se stesso e con un gran diagonale non lascia scampo a Scaglia. Il 45 si fa tutto il campo per andare ad esultare sotto la Curva Nord del Perugia, che ribolle dopo l'1-0. Ad inizio ripresa, poi, i biancorossi chiudono virtualmente i giochi: la punizione di Lisi arriva sul secondo palo dove Paz prova ad imitare il compagno incrociando, Scaglia questa volta respinge ma è sfortunato quando la sfera carambola su Lewis ed entra in rete per il definitivo 2-0. La Juve tenta una reazione, approfittando del calo di concentrazione del Perugia: Salifou ha un rigore in movimento ma sciupa tutto calciando in bocca ad Adamonis. Ancora più clamorosa l'occasione per Guerra che centra il palo, con lo stesso Adamonis quasi battuto. Ma si resta sul doppio vantaggio Perugia, e cosi sarà anche oltre il 90'.

