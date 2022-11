SERIE A Tacchinardi: "Brasile favorito. La Juventus non può permettersi di fare 3 punti in un girone di Champions" Alla presentazione del libro di Gianluca Pagliuca anche l'avversario di tante battaglie, il centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi

Presentato alle Befane Shopping Center il libro "Volare Libero" che ripercorre la carriera di Gianluca Pagliuca. Non hanno voluto mancare personaggi del mondo del calcio come il centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi e il sammarinese Massimo Bonini. Tacchinardi nell'intervista di RTV, parla del mondiale che sta per cominciare - a suo giudizio Brasile favorito - della Juventus e del Napoli.

Sentiamo Alessio Tacchinardi

