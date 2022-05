ECCELLENZA Taccola: "San Marino ha sempre un posto speciale nel mio cuore"

Ospite di C Piace il tecnico del Riccione Mirko Taccola. Con lui c'è stata anche l'occasione per parlare del Victor, in quanto l'ex difensore del San Marino è rimasto molto legato alla Repubblica.

