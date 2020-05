Tagliavento: "La Ternana vuole i play off "

L'ex arbitro e Vice Presidente della Ternana Paolo Tagliavento parla della posizione del suo club in merito alle richieste dell'assemblea di Lega Pro che devono essere accolte dal Consiglio Federale. Tagliavento conferma che la Ternana vuole la disputa dei play off per decidere la quarta promozione e non il merito sportivo che premierebbe il Carpi. Tagliavento, inoltre conferma che il format della serie C. per il futuro, va completamente rivisto