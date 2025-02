Tamai: "Mi piace l'idea di calcio di Buscè, vedo il Rimini ai playoff"

Pietro Tamai

Ospite di "C vediamo il lunedì", il direttore sportivo dell'Ancona Pietro Tamai ha analizzato il campionato di serie C:

"Il Pescara ha preso un punto ieri e quindi ha dato una mano un po' alle inseguitrici dell'Entella, chiamiamole così. Anche se all'inizio era scappato il Pescara, poi adesso (è un periodo un po' lungo) è calato. E' una squadra che ho visto quest'anno già un paio di volte, il Pescara mi piaceva tanto all'inizio, adesso ha perso un po' di sicurezza".

L'Entella è partita magari un po' piano, però non perde da settembre...

"Sì, era stata tra virgolette pronosticata tra le favorite. Succede spesso negli ultimi anni, però l'Entella in questo momento quello che han detto sta facendo".

Per quanto riguarda Il tuo Rimini, ti aspettavi questo momento così prolungato senza vittorie? E la scivolata del meno due?

"Quello del meno due lo sanno in società, è un dispiacere chiaramente, e credo che si stiano adoperando per vedere di sistemarlo. Il Rimini, secondo me, sta facendo un campionato molto egregio, perché il materiale che ha non è eccelso, però è una squadra, secondo me, alla fine che arriverà ai play-off, perché a me l'allenatore piace, ha creato una struttura, ha superato le difficoltà, ha trovato la quadra, è una squadra che ultimamente non vince, però sostanzialmente non perde neanche".

L'ultima domanda è di carattere personale. Cosa ti ha spinto a ricominciare ad Ancona?

"Mi ha spinto la richiesta che ho avuto quest'estate. E' iniziato tutto per gioco, uno scherzo, perché era difficilissimo, era una società che doveva ricominciare da zero. C'è stata questa chiamata, mi ha fatto molto piacere, è una piazza importante, adesso cerchiamo di lavorare il più possibile per farla tornare almeno nei professionisti".