Tante le amichevoli internazionali, tra tutte spicca Olanda – Germania.

Bel match tra Nazionali che hanno scuole di pensiero diverse. Occasioni da una parte e dall'altra, a sbloccare la gara ci pensa l'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller allo scadere del primo tempo. Nella ripresa il pareggio del centrocampista 24enne del Tottenham Steven Bergwijn. Alla Johan Cruiff Arena di Amsterdam, Olanda – Germania 1-1.

Troppa Francia per il Sud Africa e soprattutto continua a brillare la stella Mbappè. Meraviglioso arcobaleno sotto l'incrocio dei pali per il vantaggio francese. Il raddoppio è dell'attaccante del Milan Giroud. Rigore procurato e trasformato da Mbappè doppietta per lui e tris per la Nazionale di Deshamps. Servito da Pogba il poker è dell'attaccante del Monaco Wissam Ben Yedder. Nel recupero la “manita” la firma il centrocampista del Marsiglia Matteo Guendouzi. A Lilla, Francia batte Sud Africa 5-0.

Stesso punteggio con il quale la Spagna abbatte la Finlandia. Morata dà il via alla danze, con il controllo di sinistro e destro piazzato per il vantaggio. Atterrato Olmo, il rigore per la Spagna è realizzato ancora da Morata. Il tris di testa è opera del centrocampista del Villareal Yeremy Pino. Pablo Sarabia sempre di testa per il 4-0. Doppietta per l'attaccante dello Sporting Lisbona a chiudere la contesa. Allo Stadio Municipal de Riazor La Coruna, Spagna batte Islanda 5-0.

Dopo una serie infinita di attacchi l'Irlanda riesce a sfondare solo al 97° contro la Lituania. All'ultimo respiro è Parrott a trovare la conclusione vincente . All'Aviva Stadium di Dublino, Irlanda batte Lituania 1-0.

Grande fatica anche per la Bosnia nel superare il Lussemburgo. Nel finale trova lo spunto vincente l'attaccante dell'Inter Dzeko. Bosnia Erzegovina – Lussemburgo 1-0.

Unica vittoria in trasferta di questo slot di partite è quello dell'Ungheria che va a vincere in casa dell'Irlanda del Nord grazie al passaggio a ritroso di McGinn, clamoroso errore che favorisce Sallai che non può proprio sbagliare. A Windsor Park di Belfast, Ungheria batte Irlanda del Nord 1-0.

