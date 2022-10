COPPA ITALIA SERIE C Tanti gol nel primo turno di Coppa Italia di Serie C Il Pescara dilaga con la Vis Pesaro. Si qualificano al turno successivo Virtus Entella, Montevarchi, Pontedera e Olbia

Ci vogliono i calci di rigore alla Virtus Entella per ottenere la qualificazione ai danni della Carrarese. Giallo/blu in vantaggio dopo pochi minuti, in gol Energe con una stoccata di sinistro. Il pareggio in mischia è opera di Zamparo. La Carrarese al 94° realizza il gol qualificazione con Cicconi, reso vano dall'assistente dell'arbitro che segnala il fuorigioco di almeno due giocatori, umo di loro sulla traiettoria. I supplementari non sbloccano l'incontro. Si va ai rigori. Tutti segnano, si va ad oltranza dove l'errore decisivo è di Marino, Borra para con un grande intervento e la Virtus Entella passa il turno. L'Aquila/Montevarchi batte il Monterosi Tuscia per 1-0. Clamoroso autogol di D'Antonio che non riesce a liberare. Passano il turno i toscani. Il Pescara dilaga con la Vis Pesaro. Kolaj con un destro dal limite porta in vantaggio gli abruzzesi. Raddoppio al tramonto di prima frazione su rigore dello stesso albanese Aristidi Kolaj classe 1999. Il tris è dell'attaccante slovacco Lubomir Tupta. Vis Pesaro non pervenuta. Il poker è un capolavoro di Marco Delle Monache. Doppio passo e diagonale vincete. Gran gol. Sempre Delle Monache, doppietta anche per lui per la “manita” Pescara, altra soluzione balistica per il centrocampista biancoazzurro. Cuppone, chiude il set. Allo Stadio Adriatico di Pescara, Pescara batte Vis Pesaro 6-0. Il Pontedera in attesa del nuovo allenatore, il nome è quello di Canzi, manca solo l'ufficialità, al posto di Pasquale Catalano esonerato proprio dopo la sconfitta con il Siena in campionato, si prende la rivincita in Coppa Italia. Il risultato resta bloccato sullo 0-0 servono i supplementari e al minuto 117 arriva il gol di Aurelio di testa su calcio d'angolo e porta il Pontedera al turno successivo. Nell'Olbia si rivede il sammarinese Nicola Nanni in panchina. Nel derby della Sardegna tra le due squadre che militano nel Girone B succede tutto nel primo tempo. Il vantaggio per la Torres lo firma Scappini in mischia. Sueva per il pareggio della squadra di Occhiuzzi. Di Zanchetta il gol del definitivo sorpasso. Allo Stadio Bruno Nespoli di Olbia, Olbia batte Torres 2-1.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: