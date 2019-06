Tanti ospiti illustri per l'evento benefico dell'Associazione "Canta Calcio"

L'associazione no profit "Canta Calcio" organizza una serata di spettacolo a fini benefici.

L'associazione no profit "Canta Calcio" organizza una serata di spettacolo a fini benefici. L'appuntamento è per venerdì alle 21 al Palacongressi di Rimini. Tanti gli ospiti illustri che hanno confermato la loro presenza come racconta ai nostri microfoni l'organizzatore Walter Nicoletti.