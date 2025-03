Taranto escluso dal campionato. Lucchese -6 in classifica

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con l'esclusione dall'attuale campionato di competenza e con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Nel girone B di serie C, la Lucchese è stata penalizzata di 6 punti da scontare nel campionato in corso. Punti di penalizzazione, quattro, anche per Messina (girone C) e Triestina (girone A). Le quattro squadre penalizzate erano state deferite lo scorso 3 marzo a seguito della segnalazione CoVisoC per una serie di violazioni amministrative.