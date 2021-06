CAMPIONATO EUROPEO Tegola sull'Italia, Mancini perde Pellegrini

Nemmeno il tempo di cominciare e per il CT arriva il primo grosso problema. Lorenzo Pellegrini si è fermato durante l'allenamento per un dolore alla coscia sinistra, lo stesso per il quale aveva saltato le amichevoli, e gli esami strumentali di oggi hanno rivelato una lesione al flessore che probabilmente farà scattare il taglio per il centrocampista della Roma. La Figc ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire Pellegrini anche se il calciatore resterà nel gruppo della Nazionale. In via cautelativa e in attesa di riscontro , si aggregato il fiorentino Gaetano Castrovilli. Intanto a Gubbio per una serata di Gala dello Sport, il Barone Causio ha detto la sua. Nazionale quindi, ma anche Juventus, un passato che non si cancella come il ritorno di Allegri.

Nel video l'intervista al "Barone" Franco Causio

