Telenovela Rimini: Braglia non c'è, la squadra non si allena

Foto: Comune di Rimini

Il mercato entra nelle giornate decisive tra chi ha fatto, chi deve fare e farà, chi ha deciso di non fare e chi non farà magari senza dirlo.

La partenza sprint del Ravenna ha radichi antiche. La società solida, l'ottima squadra, Gli investimenti, il futuro, la continuità. In quest'ultima ottica vanno due operazioni ufficializzate nelle ultime ore. Si tratta del prolungamento del contratto degli esperti centrocampisti Carlo Ilari e Matteo Mandorlini. Ha già lasciato Ravenna Alessio Rizzo, pure lui centrocampista arrivato in giallorosso prima dell'ufficializzazione del ripescaggio e che ora si trasferirà nel girone A e precisamente alla Giana Erminio.

Dalla romagnola che sta meglio a quella che sta peggio, il Rimini. Alle prese con un passaggio di proprietà appena avvenuto che non ha cambiato la sostanza delle cose. Si naviga a vista, il tecnico Piero Braglia non è ancora andato in panchina, oggi è saltato l'allenamento e il mercato è bloccato. Questo per il mancato deposito della fideiussione di garanzia in assenza della quale nessuna operazione può essere portata a termine. Impossibile parlare di progetto, impossibile pensare al futuro e concentrarsi su un campionato che anche in condizioni normali alla luce della penalizzazione si profilerebbe durissimo. Un plauso alla squadra che ha giocato le due partite ufficiali perdendo di misura in Coppa a Pescara e in Campionato contro il Gubbio raccogliendo anche meno di quanto meritato.

Niente voli pindarici, ma belle conferme dal Forlì. Sconfitto all'esordio ad Arezzo contro la favorita numero 1 per la promozione e dopo aver giocato e creato. C'è il marchio di fabbrica di Alessandro Miramari nell'idea di raggiungere la salvezza attraverso il gioco. Al netto della vicinanza geografica comunque la copertina di oggi spetta al Gubbio che si assicura il bomberone La Mantia, svincolato dopo il fallimento della Spal. Continua a mettere giocatori l'Arezzo: dalla Ternana arriva l'esperto mancino Fabio Tito, oltre 300 partite tra i pro in carriera. Traffico sull'asse Piancastagnaio-Pineto. Sale in toscana Luca Fabrizi, percorso inverso per Mastropietro.









