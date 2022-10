SERIE C Tenkorang rilancia l'Entella a Fermo (0-1)

Dopo 4 giornate di dieta l'Entella torna a dare segnali di sé. Lo fa a Fermo dove la squadra di Protti non perdeva dal debutto in campionato. Liguri favoriti ma staccati dalla vetta, la vittoria non può attendere. E infatti l'Entella va subito in controllo al cospetto di una Fermana più timida del solito oppure sorpresa dall'inusitata aggressività ospite. Zamparo non disturba Nardi. Crescono gli uomini di Volpe, Zamparo volonteroso e impreciso. Flash marchigiano con Bunino che De Lucia lo impegna eccome. Prima dell'intervallo però Chiavari va alla cassa, Zappella vede il rimorchio di Tenkorang e a metà partita tocca alla Fermana rimontare. Stranamente al rientro in campo ancora Fermana impantanata e se una colpa l'Entella ce l'ha è quella di non chiuderla. Ad esempio con Reali di testa. E' solo gestione, di fatto la superiorità non si traduce nel gol della sicurezza. Nardi non è costretto a chissà quale parata anzi. Nel recupero quasi quasi ci scappa il pari con Misuraca. Entella con brivido, ma con merito.

