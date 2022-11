SERIE C Tenkorang-Zamparo, l'Entella riparte: 2-1 alla Vis Pesaro Tiene il passo delle prime la Virtus Entella che supera 2-1 la Vis Pesaro ed è seconda assieme al Gubbio.

Due gol buoni, tre annullati e numerose occasioni: la Virtus Entella riparte dopo il mezzo passo falso contro il San Donato e torna ai 3 punti superando una Vis Pesaro che si sveglia troppo tardi per rimetterla in piedi. Brivido dopo 9 minuti: il retropassaggio di Favale finisce di poco a lato con De Lucia che, fuori dai pali, non avrebbe potuto nulla. Sull'altro versante primo gol cancellato ai liguri: Tenkorang mette dentro dopo la prima risposta di Farroni, tutto fermo per una spinta dell'attaccante biancoceleste. Entella vicina al vantaggio anche con il mancino da fuori di Rada, alto di un soffio mentre la Vis risponde con il destro troppo schiacciato di Ghazoini che termina la propria corsa sopra la traversa. Alla mezz'ora è 1-0 per i ragazzi di Volpe: giocata di Gaston Ramirez a sinistra, Bakayoko liscia la sfera e Tenkorang se la ritrova lì. Colpo vincente e l'Entella è avanti, meritatamente. Legittimato anche dal raddoppio nella ripresa: Merkaj si fa tutta la fascia e crossa, la prima deviazione con il tacco di Zamparo viene respinta da Cusumano ma l'ex Reggiana è lesto ad anticipare Farroni di testa. 2-0 e partita quasi chiusa. Ancora Zamparo per la zampata del tris ma il 30 è in fuorigioco sul servizio del solito Merkaj. Il possibile 3-0 se lo divora Tenkorang che chiude troppo il destro e spedisce sul fondo. Grandi dubbi invece sulla terza rete annullata all'Entella: sul traversone di Zappella Doumbia è in posizione regolare e spinge dentro di testa, il guardalinee però alza la bandierina. Potrebbe essere un errore decisivo anche perché, sul ribaltamento di fronte, Pucciarelli viene steso ed è calcio di rigore per la Vis Pesaro. Rischia e non poco Fedato dagli 11 metri: De Lucia devia prima sulla traversa e poi sul palo ma la palla varca la linea e i marchigiani la riaprono. Altre chance però non ne arrivano, l'Entella vince 2-1 e infila l'undicesimo risultato utile consecutivo.

