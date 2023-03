CHAMPIONS LEAGUE Tensione e incidenti a Napoli con i tifosi dell'Eintracht Francoforte Locali danneggiati e auto incendiate

Tensione e incidente a Napoli: 600 tifosi dell'Eintracht, giunti in città nonostante il divieto di assistere alla partita, hanno attraversato il centro per arrivare fino in piazza del Gesù. Nel pomeriggio diverse vetture sono state incendiate dai tifosi tedeschi. Gli agenti sono intervenuti in assetto antisommossa. Danneggiati anche diversi locali della zona. Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha mostrato il suo disappunto per il divieto di trasferta imposto ai sostenitori ospiti. "Intollerabile il divieto ai tifosi tedeschi" ha dichiarato il numero 1 della Uefa.

