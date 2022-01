SERIE C Teramo e Ancona fanno festa in trasferta Battute a domicilio Vis Pesaro e Pontedera

Da un Natale di interrogativi e mercato obbligato da una classifica pericolosa riemerge un Teramo tosto, diverso, corsaro. In casa della Vis ci mette 2 minuti a passare: sfonda Mordini a sinistra e la rivedibile difesa pesarese viene colpita da De Grazia. Reazione Vis, Marcandella riceve dall'angolo e spara in cielo. Mugugna il Benelli per il contatto tra Saccani e Mordini, niente. E prima dell'intervallo arriva un raddoppio teramano che complica di molto le cose. Arrigoni la mette mordiba e Bernadotto trova la zampata per fare 0-2.Ripresa, le idee pesaresi per riaprirla sbattono su un grande Perrucchini, prima il portiere è bravo ad allungarsi sull'imbucata di De Respinis e poi è il massimo della reattività quando viene chiamato a schermare Acquadro. La Vis dunque frena, non frena invece la lingua Cusumano che nel finale prende anche il rosso diretto. La crisi del Pontedera è nerissima, sono 4 le sconfitte consecutive e l'Ancona ci mette 30'' a mandare in porta Faggioli per fare 0-1.

Il Pontedera è ancora nel pieno della sosta e gli ospiti vanno dentro con Sereni che si libera del marcatore e raddoppia da pochi passi. Frastornati, i toscani sono solo nei tentativi del solito Magnaghi: bravo Vitali in angolo. Il cannoniere ci riprova col cannone, Vitali chiude la porta in modo eccellente. Ripresa e il Pontedera si consegna al suicidio collettivo proposto dalla ditta Matteucci/Espeche, l'incredulo Moretti se ne va via e insacca lo 0-3 che è una sentenza. L'ultimo sussulto dei padroni di casa è di Benedetti, sul quale Vitali fa il portiere di Hockey. E poi accademia o poco più: Moretti può volleare lo 0-4. Applausi, gran gol. E Iannoni slalomeggia nel presepio toscano, 0-5 e poco altro da aggiungere.

