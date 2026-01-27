Terenzi: "A Coriano il calcio deve essere sostenibile, le difficoltà fanno parte del gioco"

Intervista al Direttore Sportivo del Tropical Coriano Giuseppe Terenzi

Ospite di "Cose di Calcio" il Direttore Sportivo del Tropical Coriano Giuseppe Terenzi:

"Sapevamo benissimo qual era il nostro percorso, dopo il miracolo dell'anno scorso di aver vinto questo campionato siamo una piccola realtà introdotta in un campionato importante che ci vede disputare gare con corazzate a livello economico, a livello di strutture societarie, anche tecniche. Siamo in sofferenza a livello di classifica, a livello di punti, però siamo sereni perché riusciamo sempre a rimanere lucidi a cercare di aggiustare l'aggiustabile, migliorare la squadra dove è possibile senza spendere, senza fare passi più lunghi della gamba come dice il Presidente spesso, perché vogliamo rimanere una società sana".

L'idea è poi oltretutto che per quello che si è visto qualche punto poi vi manchi: "Sì, è così, non mi piace piangere, però in effetti qualche punto ci manca, però siamo a febbraio, siamo laggiù in fondo dobbiamo cercare di stare uniti, sereni, lottare tutti quanti, anche guadagnarsi un play-out sarebbe un successo per un paesino piccolo come Coriano che fa una categoria così importante".

Che tipo di campionato è quello di Serie D? È un campionato a mio avviso difficile, lo avevo già fatto da allenatore, lo ritrovo da direttore sportivo è un campionato dove, ripeto, ci sono squadre che investono tanto, dove ci sono squadre strutturate molto bene c'è molta differenza dal campionato regionale di eccellenza, passi a livello nazionale quindi anche tante cose sono diverse ti devi strutturare sia come società che come squadra, devi avere dei budget un pochino più importanti per non soffrire come stiamo facendo noi".











