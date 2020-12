SERIE C Termina a reti bianche il derby marchigiano Vis Pesaro-Fano I granata si lamentano per il gol annullato per fuorigioco a capitan Carpani, la Vis Pesaro fa meglio nel primo tempo ma non colpisce. E' uno 0-0 con poche emozioni ed un punto che serve a poco ad entrambe le squadre.

Alla fine vince la noia nel derby marchigiano Vis Pesaro-Fano ma, a 6 minuti dalla fine, il campionato dei granata poteva svoltare: punizione deviata da Ferrara, Carpani arriva sul secondo palo e la mette alle spalle di Bastianello. L'arbitro convalida il gol e il Fano gongola, sarebbe la prima vittoria stagionale per gli uomini di Destro. Poi, dopo tante proteste biancorosse e dopo 4 interminabili minuti, direttore di gara e guardalinee annullano per fuorigioco e si rimane sullo 0-0. Una partita che ha vissuto di pochissimi sussulti, da una parte e dall'altra: nel primo tempo meglio la Vis. Cannavò raccoglie il servizio di Di Paola ma calcia altissimo, poi ancora il numero 20 svetta sul cross di De Feo ma non crea problemi a Meli. I ragazzi di Bedetti – che sostituisce lo squalificato Di Donato – si affidano ai corner ma la difesa del Fano ha sempre vita facile, come dimostrato da questi due tentativi.

Nella ripresa il Fano cresce e prende coraggio: triangolo ad ampio respiro tra Baldini e Marino, destro da fuori di quest'ultimo che chiama Bastianello al primo intervento del match. Il secondo serve all'estremo difensore di Pesaro per smanacciare il cross di Carpani e anticipare Barbuti. Poi, come detto, il gol cancellato allo stesso Carpani che avrebbe potuto cambiare tutto. Invece, così non è stato.



