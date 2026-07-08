FIFA WORLD CUP Terminati gli ottavi di finale, l'Argentina si salva al 93' L'Albiceleste batte l'Egitto 3-2 con polemiche, mentre la Svizzera vince ai rigori contro la Colombia

Terminati gli ottavi di finale, l'Argentina si salva al 93'.

La FIFA World Cup 2026 entra nella sua fase decisiva, con il tabellone allineato ai quarti di finale.

Sembrava finita la difesa del titolo dell'Argentina, con l'Albiceleste che a un quarto d'ora dalla fine era sotto per 2-0, ma con un colpo di reni riesce a salvarsi al 93' grazie alla rete decisiva di Enzo Fernandez. Una partita soffertissima per Lionel Messi, capocannoniere del mondiale con 8 reti in 5 partite, che dopo il triplice fischio si è lasciato andare in un pianto liberatorio.

Partita a due facce per la "Pulce", che dopo il vantaggio egiziano di Ibrahim, fallisce il rigore al 21' del primo tempo, ma risulterà decisivo nel finale di partita. Al 58' il var annulla il gol del raddoppio a Zico, episodio che ha portato l'Egitto a presentare ricorso ufficiale alla Fifa contro l'arbitro Letexier e della squadra Var, chiedendone l'esclusione dal mondiale. Zico si prenderà comunque il gol del raddopopio pochi minuti più tardi su assist di Salah, ma con l'Argentina a un passo dall'eliminazione sale in cattedra Messi prima con un assist per Romero al 79', poi all'83' con una botta sotto la traversa dal cuore dell'area per il pareggio.

L'Argentina ai quarti di finale incontrerà la Svizzera, che ha avuto bisogno dei calci di rigore per aver ragione della Colombia per 4-3 dopo una partita tutt'altro che entusiasmante, con Kobel autore della parta decisiva su Hernandez, dopo gli errori di Sanchez per la Colombia e Akanji per la Svizzera.

I quarti di finale prenderanno il via già domani sera con Francia-Marocco, rivincita della semifinale del 2022, mentre gli altri accoppiamenti saranno Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra.





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