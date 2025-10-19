Ternana di misura a Campobasso: basta il goal di Pettinari

La Ternana sfonda quota 15 punti e difende il quarto posto in campionato vincendo 1-0 a Campobasso. Un risultato che rende giustizia a una gara con diverse occasioni, ma che sarebbe potuto essere più rotondo senza l'errore di Orellana dal dischetto nel finale.

Padroni di casa vicini al vantaggio già al 4', quando Brunet calcia da fermo dal limite e quasi sorprende D'Alterio, che respinge in tuffo. Poco dopo i molisani rischiano di combinarla grossa: sul cross dalla sinistra di Ndrecka, Dubickas non arriva sul pallone ma inganna Celesia, che sbatte sulla sfera e la spedisce sulla traversa. Al quarto d'ora ci riprova la Ternana, con Ferrante. Innescato da Garetto porta verso l'esterno il marcatore, poi si gira e calcia. Ne esce un tiro debole, bloccato da Tantalocchi.

Le squadre attaccano senza sfondare e così si arriva alla ripresa. Ci prova per primo il Campobasso: su un cross da sinistra, Tripi respinge corto, Pierno si avventa sul rinvio e colpisce di testa, spedendo a lato di pochissimo. C'è anche la Ternana. Profondo cambio di gioco di Proietti a pescare in area sulla destra Romeo, il numero 7 schiaccia al volo e solo un grande tuffo all'indietro di Tantalocchi evita l'1-0. Il goal è però nell'aria e, dopo un tiro troppo strozzato di Di Livio, per il Campobasso, gli umbri vanno in vantaggio. Proietti verticalizza sulla sinistra per Leonardi, che va fino in fondo, salta il marcatore e crossa per la conclusione al volo di Pettinari. Stavolta, Tantalocchi non trattiene: è 1-0 per la Ternana.

All'86' i rossoverdi hanno anche l'occasione per chiudere l'incontro, quando un cross di Orellana finisce sul braccio di Celesia in area e l'arbitro, dopo una richiesta di revisione al var a chiamata, assegna il rigore. Dal dischetto, però, Orellana allarga troppo. Tuttavia, anche se la partita rimane aperta, il Campobasso non ne approfitta: vince la Ternana, che sale a 17 punti. I molisani restano fuori dalla zona playoff.







