Ternana e Rimini deferite al Tribunale Federale per irregolarità amministrative

Il procuratore federale, a seguito di segnalazioni della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Rimini e la Ternana (Girone B di Serie C) nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa.

In particolare Stefano D'Alessandro, all'epoca dei fatti amministratore unico della Ternana, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine dell'1 agosto 2025, al pagamento degli emolumenti netti in favore dei tesserati. Deferita per responsabilità diretta la società, a cui viene contestata la recidiva.

Per quanto riguarda il Rimini, Valerio Perini, amministratore unico del club, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 settembre 2025 al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2025.

A Perini e Sauro Cancellieri, rispettivamente amministratore unico e sindaco unico della società, inoltre, è stato contestato di aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, contestata anche la recidiva.







